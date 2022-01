Previsioni meteo Roma 15 gennaio: sole e temperature in aumento Cielo sereno e sole e temperature con massime fino a 14 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 15 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 15 gennaio, registrano tempo bello, con cielo sereno e sole. Le temperature oscilleranno tra minime di 5 e massime di 14 gradi centigradi. Nel weekend l'alta pressione grazie all'Anticiclone delle Azzorre, che esercita la sua influenza sul Bacino del Mediterraneo porterà infatti un quadro meterologico stabile, con valori al di sopra della media stagionale. La prossima settimana alle porte, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, vedrà l'alta pressione cedere nuovamente il posto alle correnti gelide provenienti dalla Russia. Possibili nebbie al mattino.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 15 gennaio

Oggi, sabato 15 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole per l'intero arco della giornata. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, con precipitazioni assenti e il vento soffierà debole. Le temperature oscilleranno tra minime di 5 e massime di 14 gradi centigradi nelle ore centrali della giornata. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con tempo bello e soleggiato. Negli altri capoluoghi farà più freddo rispetto a Roma, tuttavia a differenza dei giorni passati le minime non scenderanno al di sotto dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per domeni, domenica 16 gennaio

Domenica 16 gennaio le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno o poco nuvoloso. Nella Capitale sono previste nubi sparse di notte e al mattino, con cielo sereno il pomeriggio e di sera. Le precipitazioni saranno aasenti e il vento soffierà debole. Le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 13 gradi centigradi. Anche nel resto del territorio del Laizo il cielo sarà sereno o poco nuvolso e le massime non supereranno i 14 gradi centigradi.