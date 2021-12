Previsioni meteo Roma 14 dicembre: tempo bello, sole e massime a 14 gradi in città Cielo sereno e sole, con temperature che oscilleranno tra minime di 7 e massime di 14 gradi nella Capitale. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 14 dicembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 14 dicembre, registrano cielo sereno e sole. Il tempo sarà bello per tutta la settimana e nel weekend, regalandoci inaspettate giornate invernali da trascorrere all'aria aperta, un'occasione da cogliere al volo per concederci passeggiate in città tra musei, ville e vie dello shopping, o per gite fuori porta. Ciò grazie all'alta pressione, che, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, avvolge l'Italia donandole stabilità atmosferica e tenendo lontane nubi e piogge. Almeno per questa settimana. Le temperature resteranno piuttosto stabili e registreranno un calo nel weekend, quando arriveranno correnti gelide provenienti dall'Europa Orientale, che imperverseranno sul Bacino del Mediterraneo e che faranno abbassare la colonnina di mercurio e porteranno la neve fino alle coste.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 14 dicembre

Oggi, martedì 14 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno, con temperature che oscilleranno tra minime di 7 e massime di 14 gradi centigradi. Nel dettaglio ci sarà il sole per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, ovunque il tempo sarà bello.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 18 e domenica 19 dicembre

Il weekend di sabato 18 e domenica 19 dicembre le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. L'aspetto più rilevante del fine settimana sarà il calo delle temperature per l'arrivo dell'aria fredda anche sulle regioni centrali e sul Lazio. Nella Capitale non ci saranno grossi cambiamenti per quanto riguarda le temperature, che si manterranno piuttosto stabili, mentre nel resto del Lazio la colonnina di mercurio scenderà anche al di sotto dello zero. Come ad esempio a Rieti, dove sabato le minime raggiungeranno lo zero, mentre domenica -1 gradi centigradi.