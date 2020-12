Le previsioni del meteo a Roma per Natale registrano freddo e piogge. Sarà un 25 dicembre all'insegna del maltempo, con il ritorno del freddo, che raggiungerà le regioni centrali e anche il Lazio, portando un brusco calo delle temperature anche in città. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it è infatti in arrivo durante le festività natalizie, una ‘sciabolata polare' di origine artica, che farà precipitare la colonnina di mercurio dei termometri. Un primo peggioramento è atteso già a partire da mercoledì, con annuvolamenti e piogge, che riguaderanno anche Roma e il Lazio, con possibile debole pioggia prevista nel pomeriggio.

Le previsioni del meteo a Roma per la Vigilia di Natale, 24 dicembre

Giovedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, le previsioni del meteo a Roma registrano freddo e pioggia, con temporali sparsi sul territorio del Lazio. Nel dettaglio sulla Capitale il quadro metereologico sarà all'insegna della forte instabilità, con precipitazioni con precipitazioni deboli e vento moderato. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 8 e massime di 14 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, dove il cielo sarà coperto e cadrà la pioggia. Valori in calo.

Le previsioni del meteo a Roma per il 25 dicembre, giorno di Natale

Venedì 25 dicembre, giorno di Natale a Roma si attendono possibili deboli piogge, con temperature che oscilleranno tra gli 8 e i 14 centigradi. Il maltempo nel Lazio imperverserà specialmente su Latina, dove sono attese precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Nubi sparse veleranno il cielo sul resto del territorio della regione.

Le previsioni del meteo a Roma per Santo Stefano 26 dicembre

Nella giornata di Santo Stefano, sabato 26 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano un parziale miglioramento, con schiarite, seppur il ceielo sarà ancora coperto da nubi sparse. Le temperature subiranno un ulteriore calo, con la colonnina di mercurio che oscillerà tra i 4 e i 10 centigradi nella Capitale. Nel dettaglio di notte si attendono temporali, accompagnati da precipitazioni moderate, mentre saranno assenti durante il resto della giornata. Cielo poco nuvoloso sul resto dei capoluoghi di provincia, pioggia alternata a schiarite su Latina.