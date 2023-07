Previsioni meteo Lazio oggi 17 luglio: ecco Caronte, record di caldo a Roma con 42 gradi Domani a Roma potrebbe essere battuto il record di caldo: la temperatura più alta mai registrata è di 40 gradi nel centro di Roma (risale al 1983) e nella giornata di martedì 18 luglio sono previsti 42 gradi all’ombra.

A cura di Enrico Tata

Ecco l'anticiclone Caronte, addirittura più caldo del già rovente Cerbero. Da oggi, lunedì 17 luglio, le temperature a Roma e nel Lazio si alzeranno ulteriormente e domani nella Capitale potrebbe essere battuto il record di caldo: la temperatura più alta mai registrata è di 40 gradi nel centro di Roma (risale al 1983) e nella giornata di martedì 18 luglio sono previsti 42 gradi all'ombra. Insomma, un caldo eccezionale e la fine di questa ondata rovente ancora è lontana.

Per tutta la settimana, la terza di luglio, non sono previste precipitazioni e per il momento non ci sono perturbazioni all'orizzonte. Nel prossimo fine settimana le temperature dovrebbero calare leggermente, ma stiamo parlando di 3 4 gradi, che porteranno le massime a 36 gradi nella Capitale. Farà ancora caldissimo, quindi. Forse, ma ancora non è certo, una prima rottura dell'anticiclone potrebbe arrivare nel corso dell'ultima settimana di luglio.

Gli esperti del sito 3bMeteo.com, spiegano che l'anticiclone africano "continuerà ad irrobustirsi alle latitudini mediterranee, inglobando anche l'Italia dove l'ondata di caldo sarà inarrestabile. Giorno dopo giorno saliranno le temperature minime e con esse il tasso di umidità, rendendo sempre più elevato il disagio per l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando i valori saranno ancora alti avendo da poco raggiunto i massimi giornalieri".

Come abbiamo detto, "saliranno anche le massime, destinate a raggiungere livelli eccezionali portandosi anche a più di 10°C oltre alle medie del periodo, con la possibilità che vengano battuti alcuni record assoluti di temperatura verso la metà della settimana".