Previsioni meteo domenica 16 luglio 2023: caldo da bollino rosso e sole Ancora temperature elevate e caldo da bollino rosso in tutte le province della regione, Roma compresa, nella giornata di oggi, domenica 16 luglio 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Un'altra domenica da bollino rosso sulla capitale e sull'intera regione Lazio: queste le previsioni per domani, domenica 16 luglio 2023. In questa domenica a metà del mese le temperature si rivelano essere nuovamente elevatissime, con raggi solari cocenti e caldo in tutti i territori.

Il termometro oscilla fra una minima di 17 gradi, attesa a Viterbo e una massima di 37 gradi a Latina e Roma: a partire dalla prossima settimana, invece, si attendono temperature persino oltre i 40.

Previsioni meteo a Roma oggi

Come riporta il Meteo.it, le temperature sono elevatissime anche nella capitale. Per contrassegnare quelle che superano i quaranta gradi, è stato convenzionalmente scelto di colorare di viola il simbolo del sole e, stando agli ultimi aggiornamenti, questa icona appare già un paio di volte la prossima settimana. Ma anche oggi, domenica 16 luglio, non si gode di temperature miti. Il termometro oscilla fra i 20 e i 37 gradi: si superano i 30 grado già dalle ore 9.

Il meteo nelle altre province del Lazio

Nessuna sorpresa nelle altre province del Lazio, dove si aspetta sole e caldo per tutto il giorno. A cambiare, sebbene di una manciata di gradi appena, sono le temperature: anche a Viterbo, dopo qualche nuvola di passaggio avvistata nel pomeriggio di ieri, sabato 15 luglio, torna il sole.

E proprio il viterbese sembra godere delle temperature più basse registrate oggi: la minima è di 17 gradi e la massima di 36; mentre a Rieti si oscilla fra i 18 e i 35. Trentacinque gradi di massima anche a Latina, dove la minima è di 22, mentre a Frosinone il termometro oscilla fra i 20 e i 37 gradi.