Ondate di calore a Roma e nel Lazio, bollino rosso per allerta caldo sabato 15 e domenica 16 luglio Continua il caldo sulla capitale e non solo: giorni di bollino rosso su tutti i capoluoghi di provincia della regione Lazio anche sabato 15 e domenica 16 luglio.

A cura di Beatrice Tominic

È in arrivo Caronte, l'anticiclone che porterà temperature fino a 43 gradi centigradi nella prossima settimana. Nel frattempo, però, non stiamo al fresco: anche per questo fine settimana, a partire dalla giornata di ieri, venerdì 14 luglio, in tutti i capoluoghi di provincia della regione è stata indicata la massima allerta per le ondate di calore, con il bollino rosso per le alte temperature.

Quando è previsto bollino rosso a Roma e nel Lazio

Una sabato 15 e una domenica 16 luglio all'insegna del sole battente, dei caldi raggi e delle temperature che raggiungono i punti più alti del termometro. La scorsa settimana è stata segnata ogni giorno dall'avviso di massima allerta per le alte temperature e, come anticipato, la situazione non è destinata a migliorare.

Quali sono le città colpite dalla maggiore ondata di calore

Caldo e aria irrespirabile sulla capitale. Bollino rosso a Roma, ma anche a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Nella lista presa in considerazione dal ministero della Salute, figura anche la città di Civitavecchia, sul litorale romano, ad una cinquantina di chilometri a nord della capitale. Anche nella località marittima, conosciuta soprattutto per il grande e famoso porto, è previsto il bollino rosso: fatta eccezione per la giornata di ieri, venerdì 14, contrassegnata con l'arancione, l'allerta ondate di calore è massima anche a qualche passo dal mare.

Ondate di calore nel Lazio: cosa fare

Quando ci troviamo in periodo così caldi, i suggerimenti da seguire sono sempre gli stessi: cercare di non uscire nelle ore più calde; magiare alimenti leggeri, soprattutto frutta e verdura e bere molta acqua. Massima attenzione soprattutto per le categorie più a rischio della popolazione, come bambini, anziani, donne incinte e persone con patologie: sono loro che potranno risentire maggiormente dei picchi di calore.