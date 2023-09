Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 22 settembre 2023: allerta gialla e temporali Cielo coperto, pioggia e temporali: in questo penultimo venerdì di settembre torna il maltempo a Roma e nel Lazio, dove scatta l’allerta gialla.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Torna la pioggia in questo penultimo venerdì di settembre. Per la giornata di oggi, 22 settembre 2023, si attendono piogge forti e temporali: la protezione civile, fin dal pomeriggio di ieri, ha diramato l'avviso di allerta di colore giallo per il maltempo. Temperature in calo: oggi il termometro oscilla dalla minima di 18 gradi a Rieti e Viterbo e la massima di 28 a Roma.

Previsioni meteo oggi a Roma

Giornata di cielo coperto oggi, venerdì 22 settembre 2023, nella Capitale. Qui il sole fa capolino per breve tempo nel corso della tarda mattinata, poi lascia spazio alle nubi che, soprattutto nel corso della serata, portano pioggia. Le temperature qui restano piuttosto miti, comprese fra una minima di 22 gradi e una massima di 29.

Il tempo oggi nelle altre province

Maltempo oggi anche nelle altre province. Le temperature minime più basse, di 18 gradi, come anticipato, si registrano a Rieti e a Viterbo. Nel viterbese, dove la massima è di 27 gradi, nel cielo le nuvole si alternano al sole. La pioggia arriva dall'ora di cena. Nel reatino, invece, si registra un grado in meno sulla massima e pioggia e schiarite tutto il giorno: temporale più intensi, anche in questo caso, arrivano in serata.

Maltempo fin dalla mattina nelle due province a sud del Lazio, Latina e Frosinone. Nel capoluogo pontino dopo una mattinata con il cielo coperto, arriva un pomeriggio ricco di precipitazioni con intensa attività elettrica e venti forti. Temperature previste fra i 23 e i 27 gradi centigradi. In quello ciociaro, invece, il termometro si sposta fra i 20 e i 27: temporali intensi anche qui, a partire dal primo pomeriggio.