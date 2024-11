Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 22 novembre 2024: allerta gialla con vento e temporali

video suggerito

Allerta gialla a Roma e nel Lazio venerdì 22 novembre 2024 per vento e temporali: quali sono le zona più a rischio e le previsioni meteo per oggi.

A cura di Redazione Meteo

Temporali, fulmini e vento forte: queste le previsioni meteo per oggi, venerdì 22 novembre 2024, il penultimo venerdì di questo mese. Come fatto sapere ieri tramite bollettino di allerta, per la giornata di oggi è prevista allerta meteo in tutta la regione Lazio con particolare attenzione, come mostra la cartina in basso, per le zone appenniniche, nell'Appennino di Rieti, il bacino dell'Aniene e quello del Liri, ma non si escludono piogge e rovesci isolati altrove.

Che tempo fa oggi a Roma

Mattinata piovosa, con fulmini, tuoni e temporali a Roma in questo venerdì 22 novembre 2024. Nella tarda mattinata, però, il cielo sembra essere meno minaccioso e non si esclude il ritorno del sole, fra qualche nuvola passeggera. Vento forte soprattutto nella prima parte della giornata. Le temperature oscillano fra una minima di 12 e una massima di 18 gradi centigradi.

Che tempo fa oggi nelle province

Temporali e vento forte anche nelle altre province. Quella di Rieti, ad esempio, si trova in piena allerta gialla. Le temperature qui, ai piedi dell'Appennino, oscillano fra i 7 e i 13 gradi centigradi, con il termometro che, nei giorni successivi, scende anche sotto lo zero. Nel capoluogo della Tuscia, Viterbo, isolati rovesci ma non si escludono mareggiate lungo le coste più esposte. Il termometro si muove fra una minima di 7 gradi e una massima di 14.

Maltempo più insistenti nelle zone dell'entroterra, anche più a sud. Da una minima di 10 a una massima di 15 gradi centigradi le temperature a Frosinone dove la pioggia è insistente fino al primo pomeriggio. Dagli 11 ai 17 gradi centigradi, invece, le temperature nel capoluogo pontino, a Latina, dove è prevista pioggia fino al primo pomeriggio.