Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 22 dicembre 2023: sole e lieve aumento delle temperature Sole e temperature in lieve aumento a Roma e nelle province della regione Lazio in questo ultimo venerdì prima di Natale, 22 dicembre 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Sole e cielo sereno oggi a Roma e nella regione Lazio in quello che, per molti, è l'ultimo giorno feriale prima della pausa invernale in occasione delle festività natalizie. Qualche nuvola attesa soltanto nel viterbese e nella zona della capitale. Le temperature sono in leggero aumento. Il termometro oggi oscilla fra la minima di 4 gradi centigradi attesa a Rieti e la massima di 16, prevista a Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

Come scrive il Meteo.it, oggi nella capitale le temperature sono comprese fra una minima di 7 gradi centigradi e una massima, come anticipato, di 16. Il cielo è sereno e il sole splende. Qualche nuvola sparsa compare fra la mattina e il primissimo pomeriggio, ma non porta pioggia: le precipitazioni sono assenti. Venti da deboli a moderati.

Previsioni meteo nelle province

Anche oggi, in questo venerdì 22 dicembre 2023, non si smentisce Rieti: la provincia appenninica resta la più fredda, con una temperatura compresa fra i 4 e i 13 gradi centigradi. Qualche nuvola fa capolino nel corso della mattina, ma a parte questo il cielo resta limpido e il sole brillante. Un grado in più, sia sulla minima di 5 che sulla massima di 14, è la temperatura attesa nel viterbese. Qui il cielo resta nuvoloso per tutto il giorno, ma ogni tanto le nuvole si aprono e permettono al cielo di mostrarsi limpido.

Sole, invece, per tutto il giorno nei territori della provincia ciociara. A Frosinone la massima attesa è uguale alla precedente, di 14 gradi. La minima di 6. Più mite fra le province, ma meno della capitale, il capoluogo pontino: il termometro oscilla fra gli 8 e i 15 gradi centigradi. Fatta eccezione per la notte, con qualche nuvola, il cielo è sereno.