Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 15 dicembre 2023: sole e temperature in calo Calor drastico delle temperature a Roma e nel Lazio in questo venerdì 15 dicembre: minima di 2 gradi, massima di 15. Sole e cielo sereno.

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sole e cielo sereno in questo venerdì 15 dicembre 2023. Se il meteo ci sembra restituire giornate serene, a ricordarci l'arrivo imminente dell'inverno ci pensa il termometro: crollo delle temperature. Nel reatino torna la minima di circa 2 gradi centigradi, la massima regionale a Latina con 15 gradi.

Che tempo fa oggi a Roma

Sole e cielo sereno anche sulla capitale. Come scrive Il Meteo.it, Roma non delude e rispecchia il tempo del resto della Regione. Con una temperature minima di 7 gradi centigradi e una massima di 14, fatta eccezione per qualche pioggia notturna da ieri, oggi il cielo si presenta pulito e terso. Precipitazioni completamente assenti e vento forte solo in tarda serata.

Previsioni nelle altre province della regione

Previsioni meteo simili anche nelle altre province della regione. A Rieti i termometri oscillano fra i 2 e i 10 gradi centigradi. Nel viterbese fra i 3 e, ancora una volta, i 10 di massima. Precipitazioni assenti in entrambe le province. Ma nelle zone più settentrionali, in provincia di Viterbo, il vento è da moderato a forte, soprattutto nella seconda fase della giornata.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 14 dicembre: pioggia e calo delle temperature

Comprese fra i 4 e i 13 gradi le temperature in Ciociaria. Nel frusinate dopo una nottata con qualche pioggia isolata, la giornata si prepara a mostrarsi con qualche nuvola nella prima mattina e sole nel resto della giornata. Più mite il clima a Latina, dove si tocca la temperature massima regionale. Il termometro oscilla fra i 6 e i 15 gradi centigradi. Dopo cielo nuvoloso la mattina, anche qui arriva il sole venti moderati e precipitazioni assenti per l'intera giornata di questo venerdì.