Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 12 gennaio 2024: sole e cielo sereno, temperature in calo Temperature in calo nella capitale e nella regione Lazio dove il termometro oscilla fra -1 e 12 gradi centigradi: a riscaldare il sole e un cielo senza nuvole.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo limpido con il sole nella capitale e in tutta la regione Lazio oggi, venerdì 12 gennaio 2024. Ma il termometro si abbassa ancora: oggi oscilla fra -1 nel reatino e nel viterbese di minima e i 12 gradi di massima a Latina e Roma. Attenzione, però: la prossima settimana tornano pioggia e temporali anche qui.

Che tempo fa oggi a Roma: temperature fra i 4 e i 12 gradi

Come anticipato, rispetto al resto delle province laziali, la capitale è una delle più miti. Le temperature più basse sono attorno i 4 gradi, mentre quelle più alte, come anticipato, intorno ai 12 gradi centigradi. Il cielo è sereno e il sole è alto nel cielo, ma come spiega Il Meteo.it, torna presto il maltempo: già domenica sono attesi piogge e temporali.

Le previsioni meteo sulle province

Come anticipato, le temperature più basse oggi si toccano nel viterbese e nel reatino, dove il termometro raggiunge -1 grado, fra le prime ore della mattina e le 8. Per un'altra ora circa restano sotto le zero. Scendono nuovamente sotto lo zero anche dopo le una della notte. Nelle zone appenniniche la massima arriva intorno a 9 gradi, nella Tuscia si ferma un grado prima: in entrambi i casi, queste temperature si verificano nelle fasi centrali della giornata.

Anche in questi territori arriva la pioggia dalla prossima settimana. Stessa situazione anche nelle province del sud dove, fino a lunedì, non si vedono nuvole. Nelle zone pontine il termometro oscilla fra i 4 e i 12 gradi centigradi, mentre nel frusinate le temperature scendono di qualche grado. La temperatura minima è intorno ad un solo grado centigrado, mentre la massima sugli 11 gradi.