Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 12 giugno 2025: sole e bollettino arancione per il caldo Temperature in aumento a Roma e nel Lazio, dove nella giornata di oggi arriva il primo bollettino arancione per le ondate di calore.

A cura di Beatrice Tominic

Sole, cielo limpido e calore, con temperature in forte aumento che, in alcuni casi, raggiungono e superano i 35 gradi centigradi. Queste le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 12 giugno 2025, a Roma e nel Lazio. Come comunicato dal Ministero della Salute, infatti, per la giornata di oggi il bollettino delle ondate di calore indica il bollino arancione su Roma. Stesso livello di calore anche a Frosinone e a Rieti, giallo a Latina e a Viterbo.

Che tempo fa oggi a Roma: le previsioni sulla capitale

Sole e caldo anche in questa nuova giornata di metà mese a Roma, dove il termometro supera i 30 gradi centigradi e sfiora i 35, mentre la minima non scende sotto i 17 gradi. Non sono previste piogge o precipitazioni, soltanto sole a riscaldare questa già torrida giornata di giugno. L'umidità è al 68%, come riporta l'Aeronautica Militare. Venti moderati.

Previsioni meteo nelle province della regione Lazio

Il termometro si muove fra i 16 e i 34 gradi centigradi a Viterbo, dove oggi il bollino si ferma al giallo. Nonostante questo, restano presenti il sole e il caldo. Le precipitazioni sono assenti e i venti moderati. Più torrida la situazione a Rieti, dove però il bollino arriva all'arancione, nonostante le temperature previste sulla carta possano sembrare meno pesanti. Sono comprese, infatti, fra i 15 e i 33 gradi, ma i venti sono deboli. Anche qui non sono previste precipitazioni: soltanto tanto sole e tanto caldo.

Il capoluogo pontino oggi promette sole: l'ideale per una giornata al mare sul litorale. A Latina le temperature si muovono fra i 18 e i 33 gradi, ma tutto sommato, nonostante il calore, il bollino anche in questo caso si ferma al colore già. Ben diversa, invece, la situazione a Frosinone, dove oggi è una giornata da bollino arancione, con termometro che si muove fra i 17 e i 35 gradi centigradi, con il picco massimo fra le ore 11 e le ore 15.