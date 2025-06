video suggerito

Allerta caldo a Roma 12 e 13 giugno 2025: bollettino arancione e temperature oltre 35 gradi Allerta caldo a Roma dove, con una settimana di anticipo rispetto allo scorso anno, torna il bollettino arancione per il calore. Temperature sopra i 35 gradi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

Nuova ondata di calore a Roma e nel Lazio. Con oltre una settimana di anticipo rispetto allo scorso anno, tornano le giornate da bollettino arancione nella capitale, con temperature oltre i 35 gradi centigradi.

Dopo la giornata di mercoledì 11 giugno, dove il caldo è stato contrassegnato con il bollino giallo, nelle giornate di domani e dopodomani, giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2025, il bollino è di colore arancione. Le temperature a Roma, dove già oggi il termometro si è trovato intorno ai 33 gradi, sono destinate ad aumentare, fino a superare i 35 gradi centigradi, che rischiano di subire ulteriore crescita nelle zone più centrali della città.

Caldo a Roma e nel Lazio: ondate di calore nelle altre province della regione

Non soltanto Roma. Sole cocente e temperature elevate anche nelle altre province della Regione Lazio. Fatta eccezione per Viterbo, dove mercoledì è indicato con il bollettino verde e giovedì e venerdì con quello giallo e Latina, dove in questi tre giorni il bollettino indicato da verde diventa giallo e soltanto alla fine arancione, le temperature sono in aumento e tingono il bollettino di arancione fin da domani.

Due giorni di calore molto elevato con bollettino arancione, infatti, anche a Rieti e Frosinone, con il termometro che sfiora e, in alcuni casi, supera di un paio di gradi, i 35 centigradi.

Le ondate di calore: cosa sono e a cosa servono

Con il mese di giugno tornano le ondate di calore. È così che vendono definiti quei periodi che prevedono temperature molto elevate per più giorni successivi "spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione", come spiegano dal sito del Ministero della Salute.

Le ondate di calore, con relativi bollettini colorati, da un primo livello rappresentato dal colore verde al massimo, indicato con il rosso, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per questa ragione, per poter prendere tutte le precauzioni necessarie a ripararsi da sole e calore, è necessario essere a conoscenza delle temperature dei prossimi giorni. Il ministero della Salute elabora dati e bollettini giornalieri per ventisette città, fra cui tutti i capoluoghi di provincia della regione Lazio, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.