Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 10 marzo 2024: temporali, vento e allerta gialla Ancora pioggia e temporali a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, domenica 10 marzo 2024: diramata l'allerta gialla da stamattina per le successive 18-24 ore.

A cura di Beatrice Tominic

Pioggia, temporali e vento: ancora una volta allerta maltempo di colore giallo sulla capitale. Da ieri sera, sabato 9 marzo 2024 e per le successive 12-18 ore attesi venti da forte a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali. I temporali ricominciano dalla mattina di oggi per le successive 18-24 ore: si prospetta un inizio di settimana piovoso a Roma e sulla regione Lazio.

Le temperature sono stabili, in calo soltanto nei prossimi giorni. Oggi sono comprese fra i 7 gradi di minima a Rieti e Viterbo e i 15 attesi a Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Temperature comprese fra i 12 e i 14 gradi nella capitale in questa seconda domenica di marzo. Come scrive Il Meteo.it, le piogge sulla capitale iniziano già nelle prime ore della mattina e aumentano progressivamente verso la tarda serata, quando, oltre a rovesci e forte vento, è attesa anche un'intensa attività elettrica. Temporali e piogge non si fermano: previsti anche per i prossimi giorni.

Le previsioni meteo nelle province

Le temperature minime di oggi, sui 7 gradi centigradi circa, sono attese a Rieti e Viterbo. Le massime, rispettivamente, sono di 12 e 11 gradi centigradi. In entrambi i territori delle due province la pioggia caratterizza la maggior parte della giornata, ma verso la serata sembrano arrivare le prima schiarite. Una situazione che dura poco: nella giornata di lunedì torna la pioggia.

I venti più forti, come anticipato, sono attesi nelle zone costiere più esposte e in quelle più a sud della regione. Il termometro oscilla fra i 9 e i 13 gradi centigradi a Frosinone, dove la pioggia arriva in ritardo rispetto alle altre zone, soltanto nel primo Pomeriggio dopo una mattinata di cielo nero. Stessa situazione a Latina dove, però, le temperature sono comprese fra gli 11 e i 15 gradi centigradi.