Allerta maltempo di colore giallo domenica 10 marzo 2024: pioggia e temporali, le zone più a rischio Ancora allerta gialla a Roma e nel Lazio per domani, domenica 10 marzo 2024: piogge e temporali continuano nella capitale e in altre zone. Temperature stabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ancora piogge e temporali a Roma e nel Lazio domani, domenica 10 marzo 2024. Dopo le schiarite arrivate nel pomeriggio di oggi, sabato 9, si rinnova l'allerta di colore giallo in tutta la regione. Precipitazioni e rovesci, da isolati a sparsi, caratterizzano la giornata di domani in tutte le province. Attesa anche un'intensa attività elettrica, con tuoni e fulmini specialmente nei settori appenninici. Non si escludono mareggiate sulle coste più esposte. Scopriamo quali sono le zone più a rischio.

Allerta gialla: le zone a rischio maltempo

Come mostra l'immagine della cartina sottostante, non ci sono zone più colpite di altre. Domani, domenica 10 marzo 2024, tutta le regione Lazio mostra criticità idrogeologica per temporali e forti piogge. Dai bacini costieri del Nord (zona di allerta A) a quello del medio Tevere (zona B), dall'Appenino di Rieti (zona C) ai bacini di Roma (zona D) e dell'Aniene (zona E), fino ai territori più meridionali del Lazio, i bacini costieri del sud (zona F) e il bacino del Liri (zona G).

Che tempo fa domani a Roma e nel Lazio

Come ci annuncia l'allerta di colore giallo, c'è da aspettarsi una domenica piovosa domani, 10 marzo 2024. Dopo circa 24 ore in cui le nubi si alternano alle schiarite, nella tarda mattinata di domani tornano nuvole grigie a coprire il cielo che, a poco a poco, si fa sempre più scuro fino a quando non inizia a piovere. Le precipitazioni e i rovesci, anche forti, che iniziano domani, secondo quanto scrive Il Meteo.it sembrano destinate a durare anche nei primi giorni della prossima settimana, fino al martedì e, nelle zone più a sud, anche un giorno in più. Temperature stabili, in calo solo da metà settimana.