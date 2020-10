Le previsioni del meteo a Roma per martedì 13 ottobre registrano cielo sereno o poco nuvoloso. Una breve pausa al maltempo, che riporterà il cielo a brillare sul Lazio, durante una settimana che si prospetta decisamente all'insegna della forte instabilità. Una corrente d'aria fredda proveniente dal Polo Nord ha raggiunto l'Italia, provocando nubifragi e, già a partire dalle scorse ore, un brusco calo delle temperature, che scenderanno al di sotto della media, con i primi freddi della stagione. In settimana inoltre si attendono venti freddi che lambiranno soprattutto le coste. Le precipitazioni saranno deboli o moderate.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 13 ottobre

Domani, martedì 13 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature comprese tra minime di 7 e massime di 18 centigradi. Nel dettaglio nella Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino e durante il corso del pomeriggio e si annuvolerà nuovamente di sera, in vista di una giornata diversa, quando tornerà la pioggia accompagnata dai temporali. Per domani situazione analoga rispetto a Roma la vedremo nel resto dei capoluoghi di provincia, con cielo sereno su Latina, Frosinone e Rieti e nuvoloso su Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per il 17 e 18 ottobre

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 e domenica 18 ottobre annunciano un weekend che sarà all'insegna dell'instabilità: una prima parte in cui potrebbero verificarsi precipitazioni sparse nel territorio del Lazio e una seconda in cui avremo un parziale miglioramento. Sabato su Roma il cielo sarà coperto da nubi sparse, con isolate piogge e temperature che oscilleranno tra 11 e 17 centigradi. Su Rieti, Latina e Frosinone invece cadrà la pioggia, accompagnata dai temporali, mentre il quadro metereologico sarà migliore su Viterbo. Domenica è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su Roma e sugli altri capoluoghi di provincia. Nella Capitale si registreranno valori compresi tra 8 e 18 centigradi.