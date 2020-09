Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre registrano ancora una settimana all'insegna dell'instabilità, con piogge e temporali nella prima parte e un miglioramento atteso nei giorni a seguire. Nel dettaglio, la parturbazione che sta imperversando sul Lazioin questi giorni e nel corso del weekend, continuerà a portare maltempo anche nella giornata di lunedì 28 settembre, con forti piogge e intensi temporali per tutto l'arco della giornata. Nei giorni seguenti tuttavia, già a partire da martedì, avremo un progressivo miglioramento, con il ritorno del sole e un aumento delle temperature. Un nuovo peggioramento è in vista per venerdì, mentre nel corso del prossimo fine settimana, il primo del mese di ottobre, il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con qualche nube e precipitazioni assenti, tuttavia, per essere più sicuri di ciò che ci aspetta, gli esperti de Il Meteo.it spiegano che dovremmo attendere ancora qualche giorno.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 28 settembre

Domani, lunedì 28 settembre le previsioni del meteo a Roma segnalano un proseguimento dell'ondata di maltempo che in questi giorni sta imperversando sulla Capitale, portando forte pioggia, grandine e intensi temporali e creando numerosi disagi ad alberature e strade. Nel dettaglio a Roma avremo temporali alternati a schiarite già a partire dalla notte, che continueranno al mattino, quando le precipitazioni si faranno decisamente abbondanti, e durante il pomeriggio, con un miglioramento atteso in serata. Le temperature oscilleranno tra minime di 14 e massime di 18 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, con temporali alternati a schiarite su Latina e Frosinone, pioggia su Rieti, mentre a Viterbo il quadro metereologico sarà migliore, con cielo poco nuvoloso ma precipitazioni assenti.