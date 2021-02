Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 26 febbraio registrano cielo sereno e sole e temperature tra i 7 e i 15 centigradi. Alle porte ad attenderci l'ultima parte della settimana e il weekend all'insegna del bel tempo, che si manterrà tiepido ovunque nel Lazio. Domani protagonista indiscusso della giornata sarà l'anticiclone, che porterà i valori fino a punte massime di 23 centigradi sul Bacino del Mediterraneo, nelle ore centrali. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it l'alta pressione sta prendendo sempre più energia, alimentata da correnti di origine nordafricana, che contribuiranno a mantenere il quadro meteorologico stabile e a far innalzare la colonnina di mercurio ben al di sopra delle medie stagionali e dei valori previsti per il mese di febbraio. Particolare attenzione di notte e al mattino presto per chi è alla guida a causa delle nebbia, che ridurrà la visibilità su strada. I primi cambiamenti si avranno a partire dalla seconda parte del weekend quando arriverà una corrente d'aria fresca ad annunciare il ritorno del maltempo atteso per la prossima settimana, la prima di marzo.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 26 febbraio

Domani, venerdì 26 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato: nella Capitale è prevista nebbia di notte e al mattino, con qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio e di sera. Nel resto dei capoluoghi del Lazio brillerà ancora il sole, con temperature pressoché invariate rispetto ai giorni precedenti o in leggero aumento. Le precipitazioni saranno ovunque assenti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 27 e domenica 28 febbraio

Sabato 27 e domenica 28 febbraio le previsioni del meteo a Roma registrano un altro fine settimana all'insegna del bel tempo, del sole e delle temperature miti, specialmente nella giornata di sabato. Un'occasione ideale per concedersi qualche ora all'aria aperta, nel rispetto delle restrizioni e delle regole anti Covid della zona gialla di cui il Lazio fa attualmente parte, con passeggiate in centro tra le vie dello shopping o gite fuori porta al mare o nelle località di campagna. Domenica è previsto un primo cambiamento, con aria fresca in arrivo, ma il tempo si manterrà comunque bello ovunque nel Lazio.