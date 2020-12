Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma San Giovanni con l'accusa di tentata violenza sessuale, lesioni personali, e porto di oggetti atti ad offendere. L'arresto è avvenuto nella giornata di ieri. Il 33enne aveva fissato un appuntamento tramite un sito d'incontri con una donna che si prostituisce in un appartamento di via Nocera Umbra. È andato nell'abitazione, ha sniffato una striscia di cocaina e poi ha consumato un rapporto sessuale con la donna, pagandole il corrispettivo dovuto. A quel punto, dopo averle dato il denaro, ha tentato un nuovo approccio: stavolta però, non voleva pagare la ragazza. E, dato che era molto su di giri e aveva un atteggiamento strano, lei ha deciso di declinare gentilmente e invitarlo a lasciare l'appartamento. Scatenando la sua furia.

Rompe il naso a una ragazza, 33enne arrestato dai carabinieri

Il 33enne ha continuato a molestare la donna, che si è messa ad urlare per attirare l'attenzione di un'amica e un altro ragazzo presenti nell'appartamento, che sono intervenuti in sua difesa. I due hanno ingaggiato una violenta colluttazione con l'uomo, che ha picchiato entrambi. Ad avere la peggio è stata la ragazza, colpita con un pugno in faccia che le ha rotto il naso. La zuffa è continuata in strada, dove nel frattempo sono arrivati i carabinieri della stazione di San Giovanni, che erano già stati allertati per una chiamata arrivata al 112 che segnalava una violenta lite nell'appartamento. I militari hanno bloccato l'aggressore e chiamato i soccorsi del 118 per i feriti. Il 33enne è stato arrestato e portato in carcere.