Prete perseguitato da una fedele per 9 anni: trasferito in una nuova parrocchia la stalker lo segue Pedinamenti e stalking che vanno avanti da nove anni. La vittima è un sacerdote di Gaeta perseguitato da una donna classe 1970, già arrestata in passato per aver violato il divieto di avvicinamento all'uomo.

A cura di Enza Savarese

Perseguita un prete per nove anni e il sacerdote è costretto a richiedere l'intervento della polizia. Succede a Gaeta, la stalker è una donna di 55 anni, residente a Formia ma che frequenta la diocesi dove il prete è attualmente in servizio. Il racconto del sacerdote svela veri e propri episodi di stalking e molestie che hanno più volte richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Cerca di salire sull'altare durante la funzione: il primo episodio a Fondi nel 2019

Un incubo che va avanti da ormai nove anni. Già nel 2019 infatti la donna aveva ricevuto un primo allontanamento e divieto di avvicinamento dal comune di Fondi, dove il sacerdote in passato prestava servizio. Durante una funzione la donna era salita sull'altare non autorizzata per recitare autonomamente delle letture sacre. Poco prima di essere allontanata la donna aveva iniziato anche ad insultare gli altri fedeli presenti alla funzione.

Dopo l'episodio, il parroco della chiesa di Fondi, don Gianni Cardillo aveva condiviso il suo sostegno al sacerdote. "La fragilità di una donna non blocchi minimamente il tuo sacerdozio. Anzi sia questa traversìa a renderti più robusto nella fede e nel tuo camminare a testa alta tra noi", aveva scritto in una lettera pubblica.

Il trasferimento a Gaeta e il primo arresto della stalker

Inutili i primi richiami da parte delle forze dell'ordine che avevano vietato alla donna di avvicinarsi al prete. Divieti che la cinquantenne ha violato causandone il conseguente arresto. Il primo fermo sembrava aver placato la donna, che però di recente è tornata alla carica. Dopo il trasferimento del prete nella parrocchia a Formia, la donna lo ha iniziato di nuovo a seguirlo. Il sacerdote parla di pedinamenti, appostamenti in chiesa, ma anche nei altri luoghi del comune frequentati dal sacerdote.

Una situazione ingestibile che ha costretto nuovamente l'uomo a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Ad intervenire questa volta sono stati gli agenti del commissariato di Gaeta. Nell'analizzare il profilo della donna ed i suoi precedenti penali, il questore della polizia di Gaeta, Fausto Vinci ha predisposto un nuovo provvedimento nei confronti della cinquantenne. Alla donna è ora proibito avvicinarsi non solo al prete, ma all'intero comune di Gaeta per i prossimi tre anni. In caso di una nuova violazione del provvedimento, la cinquantenne sarà soggetta ad un secondo fermo da parte delle forze dell'ordine per stalking.