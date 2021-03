Continua la campagna di vaccinazione contro il Covid della Regione Lazio, che a partire dal prossimo sabato 27 marzo vedrà aperte le prenotazioni per le somministrazioni alle persone che hanno 68 e 69 anni, ossia per i nati nel 1953 e 1952. Come per le precedenti è possibile accedere al portale dedicato al seguente link per effettuare la prenotazione e mettersi in coda, a partire dalla mezzanotte, con il calendario che segue il sistema anagrafico. Una settimana fa è stata la volta dei cittadini over 70. L'obiettivo per ora, ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, è "vaccinare entro l'estate 4 milioni di cittadini".

Come prenotare il vaccino Covid

Per prenotare entrambe le dosi di vaccino è necessaria la tessera sanitaria in corso di validità. Serve comunicare codice fiscale e le ultime tredici cifre del codice numerico (TEAM) che si trova sul retro della tessera. Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.

Il punto della campagna vaccinale nel Lazio

Il Lazio, come sottolineato anche da D'Amato, è modello e capofila tra le regioni italiane anche per la somministrazione di vaccini e ieri, 24 marzo, contava 868742 vaccinazioni effettuate. A partire da aprile è previsto l'arrivo del vaccino mono-dose di Johnson & Johnson, che lo scorso 11 marzo ha ricevuto l'approvazione dell'Ema. Le dosi, come da programma, arriveranno a Roma tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Questa tipologia di vaccinazione sarà somministrata dai medici di base e dalle farmacie.