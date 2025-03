video suggerito

Prende la carabina del padre e spara ai vicini: "Mi stavo annoiando" Il fatto è accaduto a Santa Maria delle Mole, frazione di Marino, Castelli Romani. La giustificazione del 17enne: "Mi stavo annoiando e così ho deciso di prendere il fucile e divertirmi".

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni, ne compirà 18 fra pochi giorni, ha preso la carabina del padre e ha sparato verso la finestra di un appartamento della palazzina di fronte. Stando a quanto riporta Il Messaggero, è accaduto a Santa Maria delle Mole, frazione di Marino, Castelli Romani.

La giustificazione? "Mi stavo annoiando e così ho deciso di prendere il fucile e divertirmi". Questo ha detto agli agenti del commissariato di polizia di Marino, intervenuti sul posto dopo la segnalazione dei vicini di casa. Secondo quanto ricostruito, i fatti risalgono alla mattinata di lunedì. Il 17enne era a casa, un appartamento al terzo piano di un palazzo al centro di Santa Maria delle Mole. Ha deciso di imbracciare il fucile del padre (non una vera arma, ma di quelli utilizzati per il tiro a segno) e di caricarlo con pallini di piombo, comprati probabilmente in modo illegale. In questo tipo di armi vengono caricati di solito pallini di gomma. Il ragazzo ha mirato in direzione della finestra di una palazzina di fronte e ha premuto il grilletto, sparando alcuni colpi.

Il vetro della finestra della cucina di una signora è andato in frantumi. Spaventata da quanto accaduto, la donna ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine. I poliziotti intervenuti sul posto hanno studiato le traiettorie possibili del proiettili e nel giro di poco tempo sono riusciti a rintracciare il ragazzo, già conosciuto per una tentata rapina.

Il giovane, che nel frattempo era uscito di casa per fare un giro, è rientrato e ha trovato ad attenderlo i genitori e i poliziotti. La carabina e i pallini di piombo sono stati sequestrati, il padre è stato denunciato per omessa custodia e controllo di un'arma il cui uso è vietato ai minorenni e il 17enne è stato deferito presso il Tribunale dei Minori e dovrà rispondere del reato di esplosioni pericolose e danneggiamento di altrui proprietà.