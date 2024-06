Prende fuoco la mietitrebbia mentre lavora nei campi: Luigi muore per le ustioni a 62 anni

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Luigi Guerriero

Era al lavoro su una mietitrebbia, quando il mezzo agricolo ha preso fuoco, è rimasto gravemente ustionato ed è morto in ospedale. Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Latina, dove Luigi Guerrieri è deceduto a sessantadue anni. L'episodio risale a sabato scorso 22 giugno, lungo via Appia nel Comune di Cisterna di Latina.

Il mezzo si è incendiato

Secondo quanto ricostruito finora Luigi era alla guida della mietitrebbia e stava lavorando nei campi, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il mezzo agricolo si è incendiato. L'operaio è rimasto gravemente ferito e ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. A dare l'allarme è stato un collega, che si è accorto cosa stesse accadendo e gli ha prestato il primo soccorso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente del personale sanitario sul posto sono arrivati i paramedici con l'eliambulanza. Le condizioni di salute di Luigi sono parse fin da subito disperate, giunto in volo al pronto soccorso e ricoverato, è deceduto domenica 24 giugno.

L'ennesima morte sul lavoro

A darne notizia è stato il gruppo del gruppo Cra – Agricoltori traditi: "Muore Luigi Guerriero dopo un giorno dal terribile incidente. La mietitrebbia prende improvvisamente fuoco. Soccorso da un collega e portato subito in ospedale, Giggi, non ce l'ha fatta". Presenti sul posto i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Quella di Luigi Guerriero è l'ennesima morte sul lavoro dopo quella di Satnam Singh e di Valerio Salvatore, che ha perso la vita a 30 anni, caduto da una copertura in eternit a Campoleone.