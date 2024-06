video suggerito

Incidente sul lavoro a Campoleone, operaio cade da un tetto: Valerio Salvatore muore a 30 anni Non ce l’ha fatta Valerio Salvatore, l’operaio romano quasi trentenne morto dopo una caduta da un tetto a Campoleone. L’ennesima tragedia sul lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Valerio Salvatore, l'operaio morto

Tragedia sul lavoro in un'azienda di Campoleone, tra Aprilia e Lanuvio, in provincia di Latina. I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì scorso 21 giugno e sono avvenuti in via Nettunense. Un operaio romano, che avrebbe compiuto trent'anni a luglio, è morto in un incidente, cadendo da una copertura in eternit. La notizia della scomparsa di Valerio Salvatore si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

I messaggi d'addio a Valerio Salvatore

Sono tanti i messaggi d'addio, che in queste ore stanno arrivando a Valerio Salvatore sui social network. Romina scrive: "Racconto di te a chi non ti conosce come un ragazzo che amava la vita più di chiunque altro. Il buon gusto, lo stile di cui andavi fiero, la voglia di fare mille cose e nn fermarti mai.

I tuoi messaggi per chiedermi come stessi, i tuoi commenti sui miei figli e sulle mie storie che appoggiavi sempre e i ricordi delle tante serate passate insieme. Non ci voglio credere che davvero nn ci sei più. Ora però ti lascio andare, promesso. Sperando che davvero qualcosa di bello ci sia oltre questa vita e ridi, ridi sempre come sempre hai fatto. Ti voglio bene, amico mio".

"Non ho parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo – scrive Michael – eravamo sempre lì i sabati e domeniche a commentare le partite del Villa Gordiani. Poi gli anni di scuola al Don Bosco. Non ci posso pensare…un abbraccione gigante e come dicevi sempre te. Sempre Forza Roma".

L'incidente sul lavoro in cui è morto Valerio Salvatore

Secondo quanto ricostruito finora sull'incidente Valerio era al lavoro, e stava intervenendo sul tetto di un capannone industriale. La copertura ha ceduto, mentre stava camminando su una parte di eternit, ed è precipitato nel vuoto per diversi metri. L'impatto con il suolo è stato purtroppo fatale. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario a sirene spiegate, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato purtroppo inutile. I paramedici hanno cercato di rianimarlo a lungo, senza esito, e non hanno potuto che constatarne il decesso.

Presenti sul luogo dell'incidente sul lavoro i carabinieri della stazione di Lanuvio, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ascoltato i testimoni, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl, per capire se siano state rispettate le misure di sicurezza e se l'incidente si sarebbe potuto evitare. Parte del capannone come da prassi in questi casi è stata posta sotto sequestro per eventuali ulteriori verifiche.