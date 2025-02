Prende a testate sul volto la compagna, la manda in ospedale e la minaccia: arrestato 47enne

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Ha preso a testate la compagna in pieno volto, ferendola. È quanto accaduto nel quartiere di Villa Bonelli, in zona Eur, nei giorni scorsi. A far scattare l'allarme è stata la donna stessa, ferita, che ha fatto una telefonata al 112, chiedendo l'intervento immediato dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari hanno arrestato l'uomo, un quarantatreenne romano, trovato in flagranza di reato. Soccorsa, invece, la compagna convivente.

Presa a testate dal compagno: cosa è successo

I fatti risalgono al pomeriggio scorso, quando è arrivata la telefonata al 112 con la segnalazione di maltrattamenti da parte di una donna. A rispondere all'allarme, i militari della stazione locale di Villa Bonelli che hanno raggiunto l'abitazione dove erano avvenuti i fatti.

La donna ha raccontato ai militari le condizioni in cui era costretta a vivere con il compagno, che la maltrattava e la minacciava da tempo. Quel pomeriggio, però, agli insulti e alle minacce si era aggiunta una testata sferrata in pieno volto dal compagno quarantatreenne, che le ha procurato evidenti ferite. Un episodio simile all'ultimo era già avvenuto nello scorso mese di dicembre. Stavolta, però, ha deciso di denunciarlo.

Soccorsa dopo la testata: come sta la donna colpita

Oltre ai militari della stazione locale dei carabinieri, sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasferito d'urgenza la donna in ospedale. Una volta arrivata al Sant'Eugenio, è stata visitata e curata. Le ferite riportate al volto dopo la violenta testata sono state giudicate guaribili in 7 giorni.

L'arresto del quarantatreenne

Nel frattempo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il quarantatreenne, compagno e convivente della donna, già noto alle forze dell'ordine, perché gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. Successivamente lo hanno accompagnato nel carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di avvicinamento alla donna.