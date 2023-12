Prede a calci il cane della fidanzata, la gente lo circonda e chiama la polizia Ennesimo episodio di violenza sugli animali, stavolta in via Tuscolana a Roma, dove un 19enne ha preso a calci il cane della fidanzata ma sono intervenuti i passanti, che hanno chiamato la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Dal gruppo (Facebook Sei di Don Bosco e Cinecittà se…)

Momenti concitati in via Tuscolana, dove un ragazzo ha preso a calci il cane della fidanzava, che non gli dava retta. L'episodio di è verificato ieri pomeriggio, venerdì 29 dicembre, all'altezza della stazione della metropolitana Lucio Sestio. Autore del gesto di violenza nei confronti dell'animale è un diciannovenne, che è stato denunciato per maltrattamenti sugli animali. La violenza è avvenuta in strada davanti agli occhi dei passanti, che hanno assistito alla scena e chiamato la polizia. Una folla di persone ha raggiunto l'uomo che stava prendendo a calci il cane e lo ha circondato, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito in seguito la proprietaria del cane lo aveva affidato al suo fidanzato, chiedendogli cortesemente di portarlo a fare una passeggiata. Mai avrebbe pensato che il ragazzo si sarebbe accanito contro l'animale, probabilmente perché andava di fretta e non aveva la pazienza si aspettarlo mentre faceva i suoi "bisogni". Ma i passanti hanno notato il suo comportamento e non si sono voltati dall'altra parte, ma sono intervenuti a difesa dell'animale che era terrorizzato. Sul posto nel giro di pochi minuti sono giunti i poliziotti, che hanno fermato il diciannovenne, lo hanno identificato e portato in commissariato.

Cane scuoiato ritrovato accanto ad un cassonetto

Alcuni giorni fa un altro episodio di violenza sugli animali, stavolta con esito drammatico: un cane pastore maremmano è stato trovato scuoiato vicino a dei cassonetti nel territorio del Municipio VI di Roma, periferia Sud Est della Capitale. A rendere noto l'accaduto e a dare l'allarme è stata una residente.