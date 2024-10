video suggerito

Precipita dal tetto di casa mentre pulisce le grondaie: gravissimo un uomo L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Cervaro, in provincia di Frosinone. L’uomo è ricoverato a Roma in ospedale in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente domestico nel pomeriggio di oggi a Cervaro, in provincia di Frosinone. Un uomo stava pulendo la grondaia della sua abitazione in località Santa Lucia quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato ed è precipitato dal tetto. La caduta è stata molto violenta, e nell'impatto con il suolo ha battuto la testa.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, che data la gravità delle sue condizioni hanno allertato l'eliambulanza. L'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale a Roma: la prognosi è riservata, non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno o se fosse cosciente all'arrivo dei soccorritori. Oltre agli operatori sanitari che si sono presi cura dell'uomo da un punto di vista medico, sono giunti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e accertare la dinamica, in modo da escludere eventuali responsabilità di terzi. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente domestico.

A quanto si apprende, l'uomo aveva approfittato della giornata di bel tempo per pulire la grondaia del tetto, un'operazione che ripeteva abitualmente ogni volta che ce ne fosse bisogno. Forse per una distrazione o un banale incidente ha messo un piede in fallo, inciampando e scivolando. Non è purtroppo riuscito a reggersi a nulla ed è caduto nel vuoto, precipitando da un'altezza di diversi metri e battendo la testa. Le sue condizioni hanno immediatamente allarmato i sanitari, che hanno deciso di non aspettare l'arrivo dell'ambulanza, ma di trasportarlo immediatamente in ospedale a Roma con l'elicottero.