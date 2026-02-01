Precipita dal cavalcavia ferroviario a Ladispoli, interviene l’elisoccorso: è gravissimo

Paura a Ladispoli, lungo la linea ferroviaria all'altezza di via Mario Sironi, dove un uomo è precipitato dal cavalcavia. L'allarme è scattato verso le ore 10.40, quando l'uomo è stato trovato in condizioni critiche a terra, nei pressi dei binari ferroviari, in una zona difficile da raggiungere. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco di Cerveteri e gli operatori sanitari del pronto soccorso del 118, per prestare le prime cure.

Cade dal cavalcavia ferroviario: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nel corso della mattinata di ieri, sabato 31 gennaio 2026 e sono arrivati in via Mario Sironi, lungo la linea ferroviaria che porta a Ladispoli. Non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno subito recuperato la persona ferita, un uomo poco più che cinquantenne e lo hanno affidato agli operatori sanitari nel frattempo arrivato sul posto sono un'ambulanza.

Oltre a loro hanno raggiunto il punto in cui si trovava la persona ferita, nell'area adiacente alla sede ferroviaria, anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polfer che hanno cinturato l'area e bloccato il traffico ferroviario per permettere l'arrivo dei soccorsi. L'uomo è caduto in una zona a ridosso dei binari, in un punto difficile da raggiungere. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per circa un'ora sia sui treni regionali sia su alcune tratte a lunga percorrenza.

Come sta l'uomo precipitato dal cavalcavia a Ladispoli

Una volta arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, hanno raggiunto immediatamente l'uomo precipitato dal cavalcavia, un cinquantenne. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto critiche. I soccorritori hanno praticato delle manovre di rianimazione, poi sono stati costretti a chiedere l'intervento di un elisoccorso che ha raggiunto un campo vicino al punto in cui è precipitato l'uomo. Poco dopo l'eliambulanza si è alzata in volo ed è partita verso il policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è stato accolto con un codice rosso a causa delle ferite riportate. La prognosi è riservata.

Nel frattempo gli agenti hanno aperto le indagini per cercare di chiarire cosa sia accaduto: fra le ipotesi resta aperta quella del gesto volontario.