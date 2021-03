Positivi dopo una giornata in montagna, è il caso di alcune persone che sono state al Terminillo e hanno scoperto di aver contratto il virus. I contagi aumentano nella maggior parte d'Italia e anche nel Lazio, ancora zona gialla ma che, dati i numeri sui ricoveri e le terapie intensive, potrebbe diventare dalla prossima settimana arancione, ma si attende che nelle prossime ore ne arrivi l'ufficialità. A rendere noti i contagi al Terminillo alcuni bar e punti di ristorazione del posto, che hanno comunicato la temporanea chiusura e sanificazione dei locali a causa di accertamenti dovuti alla presenza di alcuni casi positivi. Tra questi il ‘Bar Terminillo' di via dei Villini: "Informiamo tutti i clienti che a seguito di casi positivi accertati trai il personale dipendente, il bar è rimasto chiuso da lunedì, ancor prima di ricevere la comunicazione ufficiale della Asl, fino a data da precisarsi" si legge in un post pubblicato su Facebook. Negativa al tampone la titolare di ‘Panillo, il Panino del Terminillo', che riaprirà domani, dopo aver chiuso in via precauzionale visti in contagi positivi emersi nella località di montagna. La situazione dei contagi in montagna è sotto controllo e non si parla al momento di un vero e proprio focolaio, ma di alcuni casi sparsi, rispetto ai quali la Asl ha già avviato l'indagine epidemiologica. Ieri tra Rieti e provincia si sono registrati 70 contagi.

Il Lazio verso la zona arancione

Il Lazio si dirige verso la zona arancione, dato l'aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva emersi nelle scorse settimane. Come ha spiegato anche Massimo Antonelli, direttore dell'Unità di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'emergenza Covid-19, ospite di ‘Timeline' su SkyTg24, il Lazio si avvicina alla soglia critica delle terapie intensive del 30 per cento, ci è vicino, anche se non l'ha ancora superata. Eventuali strette che verranno prese nelle prossime ore avranno come obiettivo quello di contenere la diffusione del contagio, mentre l'assessore Alessio D'Amato ribadisce l'urgenza di procedere spediti con le vaccinazioni.