"Il Lazio si avvicina alla soglia critica delle terapie intensive, non siamo ancora oltre, ma non manca molto". Sono le parole di Massimo Antonelli, direttore dell'Unità di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'emergenza Covid-19, ospite di ‘Timeline' su SkyTg24. Il professore intervistato ha spiegato che il Lazio non ha ancora superato la soglia critica del 30 per cento dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali, ma che ci si sta avvicinando, dato l'aumento dei contagi e dei ricoveri delle scorse settimane. "Come Policlinico Agostino Gemelli di Roma cerchiamo di dare un supporto alle varie province della nostra Regione, accogliendo con la Cross della Protezione civile pazienti provenienti anche da altre Regioni – ha spiegato – Anche al Gemelli numeri sono in crescita: oggi (mercoledì 10 marzo ndr) ho contato globalmente 88 pazienti in terapia intensiva, di cui 60 che hanno contratto il Covid". E ha aggiunto: "C'è un aumento costante di ricoveri rispetto agli ultimi giorni; abbiamo pochissimi pazienti over 80 e la gran parte under 70, con alcuni pazienti tra i 40 e i 50 anni".

Occupati 267 posti letto di terapia intensiva nel Lazio

Le terapie intensive occupate da pazienti Covid nel Lazio oggi sono in totale 267 come si registra nel bollettino della regione, che riporta 1654 nuovi positivi complessivamente su oltre 38 mila test, 22 i decessi e 1.333 i guariti. A Roma città i contagi hanno superato quota 700. La priorità, ribadisce l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, sono i vaccini: "Non dobbiamo perdere tempo, aspettiamo comunicazioni per le consegne di aprile e maggio. Non possiamo fermare la macchina adesso" spiega.

Vaccinato tutto il personale sanitario del Lazio

Per quanto riguarda gli aggiornamenti sull'andamento della campagna vaccinale nel Lazio, è stato vaccinato tutto il personale sanitario. Oggi è stata superata la soglia delle 600 mila somministrazioni che rappresentano oltre il 10 per cento della popolazione del Lazio già vaccinati 200 mila over 80, 55 mila personale della scuola, 26 mila personale forze dell’ordine, oltre 7 mila super fragili, mentre stamattina sono partite le somministrazioni ai pazienti autistici gravi e caregiver.