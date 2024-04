video suggerito

Suor Serafina La Morgia compie 111 anni: vive nel Lazio la religiosa più anziana d’Europa Suor Serafina La Morgia era balzata agli onori delle cronache lo scorso anno, quando le fu data una visita geriatrica sei mesi dopo la prenotazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Compie ben 111 anni oggi suor Serafina La Morgia, la religiosa più anziana del Lazio. Originaria di Lanciano, in provincia di Chieti, suor Serafina vive a Roma, nella casa Generalizia dell'Ordine delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. In convento, ci è entrata ormai 88 anni fa. Anche la sorella gemella, suor Modesta, aveva avuto la stessa vocazione. È però morta diversi anni fa, anche se pure lei a un'età veneranda: è riuscita a spegnere infatti ben 98 candeline prima che il tempo facesse il suo corso.

Suor Serafina era balzata agli onori delle cronache già lo scorso anno. La religiosa doveva prenotare una visita geriatrica, che le era stata data sei mesi dopo: un tempo troppo lungo per la donna, che aveva passato già 110 primavere. Sul suo caso era intervenuto anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che l'aveva definita come "il simbolo del sistema che sto combattendo con tutte le mie energie e che mi indigna e imbarazza. Grazie cara Sorella per averci, con la sua vicissitudine, scosso ancora di più. Perché per una Suor Serafina che riesce a far sentire la sua voce, in tanti non riescono e vivono percorsi disumanizzanti e indegni di una società che vuol definirsi civile".

Suor Serafina è la suora più anziana non solo del Lazio, ma d'Europa. Oggi, per festeggiare questa incredibile ricorrenza, nel convento è stata organizzata una festa, con tanto di torta, candeline e canti delle novizie. "È lucidissima, anche se non ci sente molto bene, prega tutto il giorno, consuma i pasti con noi – le parole delle altre religiose a Il Corriere della Sera -. La consideriamo una mamma, è un regalo averla qui. È sempre allegra e sorridente, gentile con tutti".