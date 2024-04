video suggerito

Oggi è il Carbonara Day 2024, la ricetta compie 70 anni: perché il piatto si celebra il 6 aprile Si festeggia oggi, 6 aprile 2024, il Carbonara Day, la spaghettata più social che esista con cui si celebra una delle ricette culinarie tipiche della capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Un piatto di carbonara (Immagine di repertorio)

Oggi è il Carbonara Day, il giorno in cui si festeggia il piatto tipico della cucina romana, conosciuto in tutto il mondo. L'evento è nato dall'idea dei pastai di Unione Italiana di creare un sondaggio, dal quale è emerso che uovo, pecorino romano, guanciale e pepe sono il condimento per la pasta preferito degli italiani. E hanno voluto così celebrare questa data.

Ogni anno a partire dal 2017, l'evento social #CarbonaraDay porta appassionati e turisti a condividere sui profili social foto e particolari del loro piatto di carbonara, che nella capitale costa in media 9 euro a piatto.

La ricetta romana compie nel 2024 ben 70 anni, pubblicata per la prima volta in Italia nel 1954 sul periodico "La Cucina Italiana". Una preparazione che prevedeva come ingredienti anche aglio, gruviera e pancetta. Ora, secondo il New York Times ci sarebbero ben 400 versioni di carbonara in giro per il mondo.

Se volete partecipare alla festa non vi resta ora che scegliere un tavolino, ordinare e godervi una profumata carbonara, senza dimenticarvi, prima, di partecipare al #CarbonaraDay condividendo le vostre foto sui social.

Perché il 6 aprile è il Carbonara Day e quando nasce la festa

Il Carbonara Day è arrivato alla sua ottava edizione. Una data che si festeggia ogni anno dal 2017 in seguito al sondaggio svolto dai pastai di Unione Italiana Food realizzato in collaborazione con l'International Pasta Organization (IPO). Dal risultato è emerso che uovo, pecorino romano, guanciale e pepe sono il condimento per la pasta preferito dagli italiani. Gli scatti con l'hashtag #CarbonaraDay sui social compaiono in tutti i mesi dell'anno, non solo il giorno del 6 aprile, simbolo di un amore di italiani e non, nei confronti della pasta alla carbonara.

Le origini della carbonara e la ricetta classica del 1954

Nel 1954 la ricetta della carbonara comparve per la prima volta sulle pagine del mensile di cucina più antico in Italia "La Cucina Italiana". Ed era totalmente diversa da come la gustiamo oggi. La ricetta originale sul periodico prevedeva ingredienti che oggi non useremmo nella nostra carbonara: aglio, gruviera e pancetta. Non si conoscono però le reali origini della pasta alla carbonara. Ci sono varie ipotesi a riguardo. Si ipotizza sia nata dalle mani di un oste romano dell'800; secondo altri, invece era il piatto preferito dei boscaioli dell'Appennino mentre per qualcuno la carbonara è merito degli americani che nel dopoguerra hanno creato una pasta con uova e bacon.

Mezze maniche, strozzapreti, spaghetti o altri formati. Chiunque abbia visitato Roma almeno una volta nella vita, non può non gustare una piacevole e fumante carbonara, che sia preparata con la ricetta classica uova, guanciale e pecorino, oppure una sua variante rivisitata con ingredienti come gorgonzola, pistacchio, tartufo o fiori di zucca.