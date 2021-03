L'ufficialità arriverà domani, venerdì 12 marzo, con la consueta ordinanza del ministro Speranza sulla nuova ‘colorazione' delle regioni. Ma è probabile che il Lazio tornerà in zona arancione a partire da lunedì 15 marzo e, quindi, per almeno due settimane. I bar e i ristoranti torneranno a poter fare solo servizio da asporto e gli spostamenti saranno consentiti soltanto all'interno del proprio comune di residenza o domicilio. A questo si aggiungeranno le nuove regole che varerà a breve il governo Draghi: prevista una zona rossa o arancione per tutta Italia, a prescindere dalla colorazione delle singole regioni, per il sabato e la domenica. Non è chiaro se queste nuove disposizioni entreranno in vigore già dal weekend del 13 e 14 marzo.

I dati: perché il Lazio potrebbe finire in zona arancione

La curva dei contagi si sta rialzando anche nel Lazio e non solo in provincia di Frosinone, che già è finita in zona rossa proprio a causa dell'impennata dei nuovi casi registrata nelle scorse settimane e dovuta alla diffusione delle varianti del coronavirus, inglese e brasiliana. Basti pensare che ieri, mercoledì 10 marzo, i nuovi contagi sono stati 1600, il doppio rispetto a quelli registrati nello stesso giorno della settimana precedente.

in foto: Proiezione occupazione terapie intensive nel Lazio – Dati Agenas

in foto: Tasso occupazione terapie intensive nel Lazio

A preoccupare è anche l'aumento del tasso di occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva. Proprio i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di oltre 50 unità negli ultimi dieci giorni (erano 213 e ieri erano 267). Il tasso di occupazione è salito al 28 per cento, con la soglia critica che è stata fissata dal governo al 30 per cento. Non è ancora emergenza, quindi, ma i contagi sono in aumento. Secondo i dati Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, attualmente e con questo tasso di crescita fra 40 giorni il numero dei pazienti in terapia intensiva sarà il doppio nel Lazio.

in foto: Tempo di raddoppio dei posti occupati in terapia intensiva. In rosso l’Italia, in blu il Lazio. Dati Agenas

Indice Rt: se superiore a 1 Lazio in zona arancione

Per quanto riguarda il tasso di incidenza, esso è ancora basso, se rapportato a quello di altre regioni italiane: nel periodo compreso tra il primo marzo e il 7 marzo, quello che verrà preso in esame nel monitoraggio settimanale a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, il tasso di incidenza è pari a 170 (conteggio nostro che potrebbe non essere preciso). Sarà l'indice Rt, che misura la contagiosità del virus, a determinare probabilmente il passaggio del Lazio in zona arancione: se Rt è superiore a 1 (e nello scorso rilevamento era pari a 0.98) la regione della Capitale tornerà automaticamente in zona arancione. Dalla Regione Lazio non si sbilanciano, ma avvertono: "Vediamo, ma i contagi sono in crescita…".

D'Amato: "Contagi in crescita, torniamo a numeri di due mesi fa"

“I dati del contagio sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti. Lo scenario è previsto in netto peggioramento, bisogna mantenere altissimo il livello di guardia. Non è possibile concedersi nessuna distrazione, il virus con le sue varianti sta riprendendo vigore, la priorità è quella di interrompere ora la catena di trasmissione”, ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.