Porta Pia, cane abbaia ad un branco di cinghiali: gli animali fuggono (VIDEO) Ha abbaiato ad un brando di cinghiali così minacciosamente da metterli in fuga: è successo a Porta Pia.

A cura di Beatrice Tominic

Prima ha puntato il primo cinghiale, lo ha seguito abbaiandogli contro fino a quando non lo ha messo in fuga. Poi si è avvicinato agli altri, fermi lungo la strada vicina, poco distanti dalle automobili parcheggiate, per far scappare anche loro. È successo a Porta Pia: un cane, che dal video sembra essere un pastore tedesco, ha messo in fuga un branco di cinghiali, seguendoli e abbaiando loro contro.

Cosa è successo

Ormai da tempo gli ungulati raggiungono le zone anche più centrali della capitale: gli animali si avvicinano alle vie abitate, soprattutto nelle prime ore della mattina o dopo il tramonto e, spesso, si trovano faccia a faccia con cittadine e cittadini romani. Stavolta, invece, oltre ai residenti e ai passanti, che hanno ripreso e condiviso con Welcome to favelas la scena, hanno trovato sul loro percorso anche uno dei loro animali da compagnia, un cane, che si è mostrato minaccioso nei loro confronti. Dopo aver visto i cinghiali, il cane ha iniziato ad abbaiare, concentrandosi inizialmente, soprattutto su uno di loro, forse il più grande. Lo ha iniziato ad inseguire fino a quando l'ungulato non è fuggito sulle sue zampette, probabilmente il più velocemente possibile.

Dopodiché si è voltato verso gli altri cinghiali, fermi alla via parallela, abbaiando anche verso di loro fino a quando non si sono mossi e sono fuggiti anche loro.

Gli incontri con i cinghiali

Non è raro avere incontri ravvicinati con i cinghiali: in ogni zona della città si contano ormai numerosi avvistamenti degli animali. Qualche giorno fa, nella zona di via Boccea, ad esempio, un passante è stato costretto a fuggire a piedi, lasciandosi alle spalle una mandria di cinghiali che lo stava inseguendo e, poco distante, appena il giorno prima, almeno 20 cinghiali sono stati sorpresi a passeggiare sotto ai palazzi alle 8 di mattina, mentre i residenti stavano uscendo di casa per andare a scuola o al lavoro. E mentre il comune di Roma spiega che gli animali sono spinti verso la città in cerca di ghiande e non per i rifiuti, c'è chi ironizza e in vista delle elezioni regionali crea il primo partito in loro difesa: il Partito dei Cinghiali.