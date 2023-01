Boccea, scappa correndo a piedi per strada inseguito da una mandria di cinghiali (VIDEO) Si è voltato e ha visto una mandria di cinghiali camminare dietro di lui, così si è messo a correre per scappare.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine dal profilo Instagram di Welcome to Favelas. In rosso la persona che fugge dagli animali.

Stava camminando sul marciapiede o forse in attesa alla fermata dell'autobus quando si è voltato e si è visto costretto ad iniziare la sua corsa per sfuggire ai cinghiali che si stavano avvicinando. È successo in via Boccea, nel quadrante a nord ovest della capitale, a pochi passi dalla via in cui, proprio nella giornata di ieri, una mandria di cinghiali si è messa a passeggiare occupando tutta la carreggiata nelle prime ore della mattina. Non è da escludere che si sia trattato dello stesso branco di cinghiali: anche in questo gruppo gli animali che camminano non sono pochi.

Dopo aver presumibilmente attraversato la strada, i cinghiali si sono ritrovati sulla carreggiata a destra, in direzione dell'Università Niccolò Cusano, dove qualche giorno fa sono fuggiti due lama dal circo Rony Roller, ospitato nei prati che si trovano vicino alla chiesa ucraina di Santa Sofia. Alle loro spalle, invece, l'incrocio che separa i quartieri di Torrevecchia e Montespaccato.

"Stai a capi poi quando te dico che me succedono le cose strane?", si sente dire dall'uomo che, alla guida della sua automobile, ha preso in mano il cellulare per riprendere l'intera scena.

Leggi anche Ventunenne scappa dal pronto soccorso e attraversa la strada: un bus Atac lo investe e muore

"Fra poco prenderanno la metro"

Il video, pubblicato online e poi condiviso dal profilo Instagram di Welcome to Favelas, ha scatenato gli utenti. "Cosa aspettano per prenderli e cucinarli?", si chiede qualcuno. E c'è chi sentenzia: "Meglio loro che un gruppo di ciclisti".

Ma i commenti non sono finiti: "Almeno tengono la destra", ironizza qualcun altro mentre c'è chi aggiunge, facendo forse riferimento alla vicinanza con il capolinea della linea A della metropolitana di Battistini: "Fra poco prenderanno la metro".