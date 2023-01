Boccea, mandria di cinghiali passeggia per vie di Roma: sono una ventina e occupano tutta la strada Avvistata una mandria di cinghiali stamattina in zona Boccea. Nel frattempo continuano le operazioni di cattura a Villa Pamphilj: catturati 8 animali.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram Zona Roma Nord.

Sono almeno una ventina i cinghiali che questa mattina hanno iniziato a passeggiare per le vie di Montespaccato, nella zona a nord ovest della capitale. Qui, a pochi passi dalla via di Boccea e dall'incrocio che, in direzione contraria, porta al quartiere di Torrevecchia, è stata avvistata una mandria di cinghiali che, alle 8.15, stavano percorrendo via di Vallelunga, una traversa della parallela di via Cornelia, dove si trova l'omonima biblioteca comunale.

Gli ungulati hanno percorso la via facendosi strada lungo la discesa, passando oltre a cassonetti dell'immondizia e automobili in sosta e occupando quasi l'intera carreggiata. A vederli passare i residenti della zona, pronti per uscire dalle loro abitazioni e iniziare una nuova giornata, al lavoro e a scuola.

Villa Pamphilj chiusa: catturati 8 cinghiali

Negli ultimi tempi sono sempre di più i cinghiali avvistati nelle vie e nelle piazze della città. Dopo quelli sorpresi a passaggio a piazza Trilussa, nel cuore del rione Trastevere, altri esemplari sono stati avvistati a Villa Pamphilj. Gli animali che si aggirano nel polmone verde della capitale hanno destato talmente tanta preoccupazione che la polizia locale ha deciso di chiudere il parco a partire da domenica 15 gennaio, bloccando tutti gli ingressi della zona est e lasciando aperti quelli che si affacciano su via Aurelia Antica e in via Leone XIII.

Fin da subito il comune di Roma e i municipi coinvolti si sono attrezzati per garantire che i cinghiali venissero trovati. "È in corso l'intervento di cattura del branco di cinghiali che ha provocato la chiusura di Villa Pamphilj nelle scorse ore – ha fatto sapere il consigliere Pd Lorenzo Marinone – Grazie allo straordinario lavoro delle forze impegnate nelle operazioni sono stati catturati otto cinghiali, nonostante la presenza di attivisti che hanno cercato di ostacolare le operazioni".