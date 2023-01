È domenica ma alcuni ingressi di villa Pamphili restano chiusi: “Pericolo cinghiali” La polizia locale di Roma Capitale ha chiuso nella mattina di oggi, domenica 15 gennaio 2023, tutti gli ingressi della zona est di Villa Pamphili a causa della presenza di alcuni cinghiali.

A cura di Enrico Tata

La polizia locale di Roma Capitale ha chiuso nella mattina di oggi, domenica 15 gennaio 2023, tutti gli ingressi della zona est di Villa Pamphili a causa della presenza di alcuni cinghiali. Le uniche uscite aperte sono quelle dell'Aurelia antica e di via Leone XIII.

Così si legge sulla pagina Facebook dell'associazione Associazione per Villa Pamphilj:

AGGIORNAMENTO: allora la villa e “aperta” ma chiudono gli accessi a seconda dello spostamento dei cinghiali.Attualmente sono chiusi gli ingressi di piazza San Pancrazio, Donna Olimpia e quello pedonale su via Vitellia e quello del Bistrot. la situazione è in evoluzione ci dicono che è presente l’ASL.*** ATTENZIONE*** La polizia Roma Capitale ha chiuso tutti gli ingressi di Villa Pamphilj est per la presenza di cinghiali.Non sappiamo fino a quando: attualmente chi è dentro questo lato di villa deve necessariamente uscire dalla parte ovest.

Stando a quanto si apprende, quindi, la polizia locale di Roma Capitale ha sbarrato questa mattina gli ingressi di via di Donna Olimpia, via Vitellia e piazza San Pancrazio, apponendo un cartello informativo per avvisare i cittadini. "Entrata chiusa causa cinghiali", hanno trovato scritto i romani che oggi hanno provato a entrare nel terzo parco pubblico più grande di Roma, a dire il vero non molti viste le condizioni meteo di oggi. Stando a quanto informa l'associazione per Villa Pamphili, i cancelli chiusi potrebbero essere riaperti nel corso della giornata, ma gli agenti potrebbero chiuderne altri a seconda dei movimenti dei cinghiali. Sconosciuto il numero di animali che si troverebbero attualmente all'interno della villa.