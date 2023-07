Pontina chiusa per incendio: traffico bloccato all’uscita di Castel Romano Un incendio divampato al di fuori della carreggiata ha determinato la chiusura di via Pontina lungo entrambe le direzioni di Roma e Latina. La chiusura è al chilometro 22,100 all’uscita per Castel Romano.

A cura di Alessia Rabbai

Incendio su via Pontina (Storia Instagram di Alessia Chillon)

Via Pontina è stata chiusa per un incendio divampato al di fuori della carreggiata. È successo nel pomeriggio di lunedì 24 luglio, le fiamme sono partite poco prima delle ore 15.30. La chiusura è precisamente all'altezza del chilometro 22,100, all'uscita per Castel Romano, con traffico bloccato e lunghe code lungo entrambe le direzioni di Roma e Latina. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono feriti o intossicati, l'incendio ha bruciato e distrutto completamente un furgone utilizzato per la vendita di generi alimentari e un’auto. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono giunti con diverse squadre, per cercare di domare nel minor tempo possibile le fiamme che bruciano le sterpaglie al lato della carreggiata. Al lavoro anche diversi mezzi della protezione civile, due elicotteri della Regione Lazio. A coordinare l'operazione è il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco.

Denso fumo invade via Pontina

La chiusura di via Pontina è stata resa necessaria per agevolare l'intervento, ma anche per ragioni di sicurezza in quanto il fumo denso che si è sprigionato dalla combustione ha reso veramente difficile la viabilità. Si è alzata infatti una fitta nube, che ha reso difficile e potenzialmente a rischio la marcia dei veicoli su strada. Ragion per cui la circolazione è stata temporaneamente sospesa in entrambi i sensi. Non è chiaro cosa abbia originato il rogo, se una sigaretta lanciata dal finestrino dell'auto o altro. A complicare le operazioni di spegnimento le alte temperature e il vento, che alimenta le fiamme. Presenti a supporto delle operazioni il personale Anas e gli agenti della polizia stradale e della polizia locale di Roma Capitale, per la gestione del traffico e per supervisionare che il tutto avvenga in sicurezza. L'emergenza incendi torna sui giornali, anche se l'estate è già a metà, preoccupano i roghi i quali, complice il caldo intenso, mettono a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco.