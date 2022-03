Ponte Milvio, chiude il banco del cocomeraro “Dar Pistola”: era stato aperto nel 1917 Chiude lo storico banco del cocomeraro di Ponte Milvio “Dar Pistola”: considerato elemento tradizione e dal valore storico, era stato aperto nel 1917.

Dopo più di un secolo, chiude il banco di ortofrutta "Dar Pistola", il chioschetto di Bernardino, conosciuto soprattutto per la vendita di cocomero nei mesi estivi: al posto della sua attività verrà aperto un birrificio, come si legge in un articolo de Il Messaggero.

La scelta è stata presa dal proprietario Bernardino, noto a tutti e tutte come Dino o, appunto, Er Pistola, che all'età di 76 anni ha deciso di cedere l'attività dopo la vita passata dietro il banco del chiosco, sia nel corso delle lunghe giornate che durante le nottate estive.

La storia del banco Der Pistola

Quello di Bernardino è un banco storico di Ponte Milvio, fra i più antichi della città di Roma, in attività già dal 1917: suo padre, infatti, ha rilevato il banco soltanto negli anni Ottanta, e da quel momento è diventato un punto di ritrovo iconico dell'intero quartiere. Banco di ortofrutta di giorno, nelle calde nottate d'estate i giovani si affidancvano al fruttivendolo sapendo di trovare ristoro in una fresca fetta di cocomero. Moltissimi anche i personaggi famosi, appartenenti al mondo dello spettacolo e non solo, passavano Dar Pistola: fra i clienti, oltre a politici e attori, anche cantanti come Renato Zero.

Il banco simbolo della tradizione di quartiere

Il banco storico nel corso del tempo è diventato simbolo del quartiere tanto che nel 2017, quando era in corso la cosiddetta opera di normalizzazione della piazza di Ponte Milvio voluta dalla giunta pentastellata, a differenza di molti banchi costretti alla chiusura, quello Der Pistola è rimasto, valutato dal XV Municipio come elemento tradizionale e connotante.