Poliziotti accerchiati e aggrediti da 20 persone al Quarticciolo: facevano dei controlli antidroga Momenti di tensione in zona Quarticciolo a Roma, dove alcuni poliziotti sono stati accerchiati e aggrediti da venti persone, mentre facevano dei controlli antidroga. Undici sono finite in Questura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La polizia al Quarticciolo (Immagine di repertorio)

In venti hanno accerchiato e aggredito alcuni poliziotti durante dei controlli antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma. È successo nelle scorse ore nella periferia Est della Capitale, zona nota come una delle maggiori piazze di spaccio della città. A finire in Questura sono state undici persone, che sono state sottoposte agli accertamenti di rito. Fortunatamente nonostante l'aggressione subita gli agenti stanno bene e non hanno riportato conseguenze gravi. Sono quindici gli arresti fatti dal Commissariato Prenestino da dicembre 2024, le attività di controllo e indagine proseguono.

Secondo quanto ricostruito gli agenti della Polizia di Stato al momento dell'accaduto erano impeganti in un servizio di controllo sul territorio. Hanno notato un venticinquenne di origini tunisine insieme ad una donna, che stavano spacciando in strada. Così si sono avvicinati per bloccarli. L'uomo ha opposto resistenza ai polziotti, prendendoli a calci, mentre cercava di fuggire. Improvvisamente si sono avvicinati venti persone alle volanti e hanno accerchiato i poliziotti. Hanno spruzzato spray urticante contro di loro, facendo scappare l'uomo sorpreso a spacciare.

I poliziotti hanno chiesto il supporto dei colleghi alla Questura e hanno bloccato undici persone, tra le quali uno dei due arrestati, portandole negli uffici di polizia. Gli agenti del commissariato Prenestino hanno trovato l'uomo sorpreso a spacciare e lo hanno arrestato. Tutti sono stati sottoposti agli accartamenti di rito, dai quali è emerso che cinque delle persone controllate, quattro di nazionalità marocchina e un tunisino, sono risultate non in regola sul territorio nazionale e saranno portati nel centro per il rimpatrio di Bari.

Sulla vicenda è intevenuto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha espresso solidarietà agli agenti aggrediti, mentre svolgevano il loro lavoro: "Un agguato inqualificabile al Quarticciolo. Il modello deve essere quello di Caivano, come già previsto dal Governo: presenza dello Stato, con il pieno coinvolgimento della società. Agli agenti di Polizia aggrediti giungano la solidarietà e la vicinanza della Giunta Regionale".