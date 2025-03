video suggerito

Diede inizio all’accerchiamento di una pattuglia antidroga al Quarticciolo: arrestato un 35enne I carabinieri hanno arrestato il 35enne, che ha dato inizio all’accerchiamento di una pattuglia, impegnata in un’operazione antidroga al Quarticciolo. Quattro gli arresti in flagranza dei carabinieri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri al Quarticciolo (Immagine di repertorio)

Quattro arresti è il bilancio dell'operazione dei carabinieri in zona Quarticciolo a Roma. L'intervento si inserisce tra le attività fatte dai militari per la prevenzione e alla repressione dell'illegalità nella periferia romana. Controlli in linea con le indicazioni del prefetto di Roma Lamberto Giannini, condivise con il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli antidroga, nelle ultime ore, i carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato quattro persone in flagranza di reato, gravemente indiziate del reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

In via Ostuni, i carabinieri hanno arrestato tre cittadini italiani di età compresa tra i trentaquattro e i cinquantadue anni, tutti con precedenti. Tra questi c'è il trentacinquenne romano che, il 12 febbraio scorso aveva dato l’inizio all’accerchiamento di una pattuglia, impegnata in un’operazione antidroga.

L'uomo è finito in manette insieme agli altri due, quando durante i controlli i carabinieri li hanno visti vendere la droga ai clienti, lanciando le dosi dalla finestra di un’abitazione. Individuato l’appartamento, i militari hanno perquisito le loro abitazioni. All'interno c'erano nascoste 71 dosi di crack per un peso complessivo di quasi 37 grammi, già pronte per essere vendute e 1335 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

In via Manfredonia, i carabinieri hanno trovato della droga nascosta in una buca delle lettere, nel corso di un accertamento all’interno di un condominio. Hanno individuato il rispettivo appartamento e la chiave per aprirla. Dentro c'erano 90 dosi e 33 grammi di crack e 1120 euro in contanti. Il proprietario della buca delle lettere, un ventiduenne romano, è finito in manette, la droga e i soldi sono stati sequestrati. Il giudice del tribunale di roma ha convalidato tutti gli arresti e gli arrestati si trovano in carcere.