Poliziotta ruba e vende gioielli sequestrati: dovrà restituire 244mila euro

Prelevava soldi dal bancomat di un uomo morto e aveva rivenduto ad un "Compro Oro" dei gioielli posto sotto sequestro, sottraendoli all'Ufficio reperti del commissariato. Nei confronti della poliziotta, un'ispettrice di Ostia, la Corte dei Conti contesta il danno per i furti e anche quello di disservizio: la donna, infatti, avrebbe rivenduto i gioielli ed effettuato i prelevi in orario di lavoro. A tutto questo si aggiunge anche il danno d'immagine della polizia. Danni per cui l'ispettrice dovrà pagare 244mila euro al ministero dell'Interno, come si legge su il Messaggero.

I furti fra il 2017 e il 2018

I furti risalgono al periodo fra il 2017 e il 2018, quando era responsabile dell'Ufficio del commissariato Lido. È lì che, oltre ad impossessarsi dei gioielli, fedi nuziali comprese, e del bancomat, la donna svuotava portafogli e altri beni, dal Rolex requisito nel 1990 alla pensione di una persona morta nel 2017 per un totale di 13mila euro fino a 60 euro dalle tasche di un uomo deceduto.

La decisione dei giudici

Per quanto accaduto, l'ispettrice è già stata condannata penalmente per peculato, accesso abusivo a sistema informatico e rifiuto di atti d'ufficio. Anche i giudici contabili si sono espressi sulla vicenda, accogliendo la richiesta della Procura, e l'hanno condannata a pagare un risarcimento. Secondo i giudici, il dolo è evidente: il denaro ottenuto dalle vendite, rubato o prelevato dai bancomat, serviva alla donna per un guadagno illecito. "L'autorevolezza ispirata ai parametri di legalità, che deve originare dalla funzione di pubblica sicurezza e permeare la stessa, è stata svilita ed offesa", si legge nella sentenza.

La donna in parte avrebbe già riconsegnato parte dei 90.883 euro che la donna ha sottratto con denaro e e preziosi, tanto che il danno diretto è stato riquantificato a 76.136 euro. Per il disservizio e il danno all'immagine della polizia, invece, il danno è stato quantificato 152.273 euro.