Poliziotta cucina per un’anziana sola in casa: “Mentre aspettiamo suo figlio faccio gli spaghetti” La solidarietà in una foto, quella pubblicata dalla Questura di Roma che immortala una poliziotta mentre prepara un piatto di pasta a un’anziana rimasta sola.

A cura di Alessia Rabbai

La poliziotta mentre cucina un piatto di spaghetti (Foto della Questura di Roma)

Una poliziotta ha preparato da mangiare ad un'anziana rimasta sola in casa, dopo che la badante è stata improvvisamente licenziata. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa in un'abitazione in zona Salaria a Roma. L'episodio è solo uno dei numerosi e quotidiani casi in cui donne e uomini delle forze dell'ordine compiono gesti di solidarietà e dedizione verso il prossimo. Come l'ultimo, che vede protagoniste una poliziotta e una nonna rimasta sola. Gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Salario l'hanno raggiunta nel suo appartamento nel quadrante Nord della Capitale, perché non aveva nessuno con cui stare e stava aspettando che arrivasse suo figlio.

I poliziotti sono andati a trovarla mentre la sala operativa della Questura attivava la rete di assistenza dei servizi sociali. La poliziotta, dopo aver bussato alla porta di casa insieme ad un collega, non l'ha lasciata sola un momento, prendendosi cura di lei fino all'arrivo degli addetti comunali. Sono molti gli esempi virtuosi di poliziotti, vigili e militari che quotidianamente si mettono al servizio dei cittadini in modi diversi, come è avvenuto ad esempio, durante il lockdown.

Questura: "Vicini alla solitudine degli anziani"

L'anziana aveva fame, era in casa sola e preoccupata e stava aspettando che suo figlio la raggiungesse. La poliziotta le ha detto “non si preoccupi signora…mentre aspettiamo che arrivi le faccio un bel piatto di spaghetti”. Così la poliziotta in uniforme ha cercato gli ingredienti – pasta e pomodoro – tra gli scaffali della cucina e si è messa ai fornelli, proprio come se fosse sua figlia e ha cucinato per lei. La nonnina affamata ha mangiato tutto e l'ha ringraziata. Un gesto affettuoso che è stato immortalato in una foto.

"Il nostro lavoro ci porta a confrontarci con mille problematiche e purtroppo anche con la solitudine degli anziani – si legge in una nota pubblicata su Facebook dalla Questura di Roma – Mentre la sala operativa della Questura attivava la rete di assistenza dei servizi sociali la poliziotta ha accudito con amore l’anziana e le ha preparato un po’ di pasta. In poco tempo sono intervenuti gli specialisti del Comune. "Noi" abbiamo ripreso il pattugliamento arricchiti da un semplice ringraziamento, che ci ha ripagato dei tanti sacrifici che il nostro lavoro comporta".