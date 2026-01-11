Polemica sull’album per bambini dedicato alla WeGil della Regione Lazio: “Pieno di scritte fasciste”
Un album da disegno per bambini, con raffiguranti gli spazi della WeGil, sta sollevando moltissime polemiche. Il motivo? L'opuscolo, diffuso dalla Regione Lazio, presenta varie scritte celebrative dell'epoca fascista che, a quanto sembra vedendo il video, non sarebbero state contestualizzate. E così i bambini coloreranno la scritta ‘Necessario vincere, più necessario combattere', e ‘Tireremo dritto', oltre alla ‘M' di Mussolini che capeggia su un lato della struttura. "Così i bambini cresceranno e impareranno a colorare e salutare con il saluto romano allo stesso tempo", dice nel video Francesco Marioni, attore e regista che ha pubblicato il video.
La denuncia: "Baby Balilla crescono"
"Questo è il libro gioco della Regione Lazio per i bambini italiani – il messaggio di Marioni -. Il fascismo diventa un gioco da colorare. Anziché raccontare le atrocità del ventennio si cerca di renderle divertenti. ‘Necessario vincere, piv necessario combattere' is the new ‘E vissero tutti felici e contenti…'. Vomito". Le polemiche non sono tardate ad arrivare: "Giustamente a Roma non c'erano altri monumenti" scrive un utente sotto il video diffuso da Marioni. "Se questa non è apologia mi spiegate cos'è?", chiede un altro. "Che poi nell'architettura neofascista è tutto in marmo e pietra bianca. Cosa c'è da colorare".
Cos'è la WeGil
Costruita tra il 1933 e il 1936 come Casa della Gioventù Italiana del Littorio (GIL), la WeGil è una struttura che sorge a Roma nel quartiere Trastevere. Riqualificata nel 2017, dopo quarant'anni di abbandono, a oggi è un hub culturale polifunzionale gestito dalla Regione Lazio che al suo interno ospita "un’ampia area espositiva, un auditorium, un’area enogastronomica dotata di cucina professionale e due sale per piccoli eventi". Al suo interno vengono costantemente realizzate manifestazioni culturali, spettacoli, mostre, presentazioni di libri e convegni.