Picchia la moglie, lei si affaccia alla finestra con la bimba e fa cenno alla polizia: arrestato L'ennesimo episodio di violenza nei confronti delle donne è avvenuto all'Alessandrino, alla periferia di Roma. Un uomo di 46 anni è stato arrestato e portato in carcere.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'ennesimo caso di violenza di un uomo nei confronti della sua compagna, una donna di 38 anni che ha chiesto aiuto dalla finestra ai poliziotti, allertati dai vicini di casa della coppia.

I fatti si sono svolti all'Alessandrino, quartiere alla periferia di Roma. Dall'appartamento condiviso dalla coppia, che ha una bambina di due anni, si sono cominciati a sentire grida e tonfi. I vicini di casa dei due si sono spaventati e, temendo il peggio, hanno chiamato la polizia, chiedendo di intervenire al più presto. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno visto la 38enne in finestra, con in braccio la bimba di due anni, completamente terrorizzata: ha fatto cenno ai poliziotti di fare silenzio, chiedendo di non fare rumore, e facendo capire che il compagno era in casa. Gli agenti hanno prima fatto uscire lei e la bimba dalla finestra e poi sono entrati in casa, dove hanno trovato il 46enne completamente ubriaco.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, che ne dà notizia, l'uomo ha preso un coltello e ha cominciato a minacciare i poliziotti, dando anche un calcio a uno di loro. Quando gli agenti hanno estratto il taser, si è subito arreso, lasciando l'arma in terra e smettendo di opporre resistenza. Le accuse nei suoi confronti sono gravi: il 46enne deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Adesso si trova in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite.