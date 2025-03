Picchia la madre anziana e le strappa intere ciocche di capelli: arrestato

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio

Ha picchiato la madre anziana e le ha strappato ciocche di capelli. Triste episodio di maltrattamenti in famiglia in un'abitazione in via Giovanni Battista Bodoni nel quartiere Testaccio a Roma, dove i carabinieri della Stazione di Roma Aventino, hanno arrestato un quarantacinquenne in flagranza di reato. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell'ordine, che avevano già arrestato qualche giorno prima, sempre per aver aggredito sua madre. Il giudice l'aveva sottoposto all'obbligo di firma in caserma.

Secondo le informazioni apprese i militari sono intervenuti nell'abitazione dopo la denuncia della donna, una settantenne, che ha chiesto aiuto, dopo essere stata picchiata da suo figlio. Tra madre e figlio c'è stata una lite, l'ennesima, che è degenerata. L'uomo si è adirato e l'ha aggredita, colpendola con schiaffi al volto e calci alla schiena, fino ad arrivare a strapparle intere ciocche di capelli.

Dopo l'aggressione la donna è riuscita a chiedere aiuto, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Sul posto ricevuta la segnalazione sono giunti i carabinieri e il personale sanitario con un'ambulanza. I paramedici hanno soccorso subito la donna e l'hanno trasportata all’ospedale dell’Isola Tiberina, dov'è stata sottoposta alle cure del caso per le percosse ricevute.

I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto, inviato un'informativa in Procura e portato il quarantacinquenne nel carcere di Regina Coeli. Il giudice del Tribunale di Roma ne ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui il divieto di avvicinamento alla casa familiare.