Picchia i genitori, poi spegne la sigaretta sulla bocca della madre invalida: arrestato 38enne Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri nell'arco di poche ore con l'accusa di violenze in famiglia. Genitori picchiati dai figli e che sono dovuti ricorrere alle cure dell'ospedale a causa delle percosse e che li hanno denunciati.

A cura di Natascia Grbic

Tre casi di maltrattamenti in famiglia in poche ore: questo quanto accaduto a Roma nel fine settimana, dove i carabinieri hanno arrestato tre uomini che – per futili motivi – hanno picchiato i genitori, in alcuni casi mandandoli in ospedale. Episodi che non sono rari nella capitale e che si verificano purtroppo quasi giornalmente, come testimoniato da questi ultimi arresti, avvenuti tutti nell'arco di poche ore.

A Casalotti i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di via Casteggio dove un uomo di 38 anni ha picchiato i suoi genitori, con i quali condivideva l'abitazione. Si tratta di due anziani di 71 e 67 anni: la madre, inoltre, è anche invalida e sottoposta ancora di più alla mercé del figlio. La donna è stata portata all'ospedale Cristo Re ferita e in stato di shock: il figlio, nel picchiarla, le ha anche spento una sigaretta sul labbro, ustionandola. I militari hanno arrestato il 38enne e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli.

Ma quello avvenuto a Casalotti non è stato l'unico episodio di violenza in famiglia. Un 23enne è stato denunciato dalla madre e dal fratello per le continue violenze fisiche e psicologiche subite, culminate la sera dell'arresto con insulti, offese e un lancio di oggetti, oltre alla distruzione del bagno di casa. Anche il 23enne è stato arrestato dai carabinieri di Montespaccato e portato a Regina Coeli.

A Sacrofano, invece, un 40enne ha preso a pugni il padre, facendolo cadere a terra e ferendolo al labbro e al mento. L'uomo ha chiamato il 112 e ha fatto arrestare il figlio, che non potrà più avvicinarsi all'uomo, alla casa e ai luoghi da lui frequentati.