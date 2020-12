Ha tentato di violentare due donne in strada, ma è stato bloccato da alcuni passanti che lo hanno visto mentre provava ad aggredirle. Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e portato nel carcere di Rebibbia: per lui, che è risultato avere diversi precedenti specifici, non era la prima volta. In diverse occasioni ha molestato e abusato altre donne e qualche giorno fa ha provato a farlo nuovamente. L'episodio risale alla Vigilia di Natale, nel primo pomeriggio del 24 dicembre. Alcune persone hanno sentito delle urla provenire dalla strada e si sono affacciate, e hanno visto un uomo aggredire due donne. Hanno così chiamato la polizia, intervenuta subito sul posto con diverse pattuglie del VII Distretto San Giovanni, del commissariato Appio Nuovo e della Sezione Volanti.

Aggredisce due donne, arrestato per violenza sessuale

Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato una donna e terra e alcuni passanti che trattenevano il ragazzo. Quando il 28enne ha visto i poliziotti ha provato a divincolarsi e fuggire, ma è stato subito bloccato e arrestato. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita dall'uomo che prima l'ha rincorsa con i pantaloni abbassati, e poi l'ha afferrata per i capelli gettandola in terra e provando ad abusare di lei. Mentre la donna spiegava la dinamica dell'accaduto, è arrivata un'altra signora dicendo di essere appena sfuggita a uno stupro da parte dello stesso ragazzo. Era riuscita a fuggire dall'attacco, pure lei era stata spintonata e palpeggiata nelle parti intime. Entrambe sono state medicate sul posto dal personale del 118, mentre il 28enne è stato arrestato e portato in carcere a Rebibbia.