Un uomo di 49 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'ennesimo caso di violenza domestica (venuto alla luce) è avvenuto nel quartiere romano di San Basilio. Una situazione che andava avanti da anni, con la figlia 17enne dell'uomo e la moglie costrette a subire ogni tipo di angherie. Le violenze si erano aggravate proprio negli ultimi due giorni, con percosse fortissime e minacce di morte costanti. Un orrore cui la donna ha deciso di porre fine, recandosi in ospedale per denunciare il marito. A segnalare l'ennesima violenza del padre era stata proprio la figlia 17enne dei due, che non ne poteva più di vedere l'uomo accanirsi sulla madre e rovinargli la vita. E così ha accompagnato la madre, supportandola nel denunciare quell'uomo che stava avvelenando la loro quotidianità.

Picchia la moglie, denunciato dalla figlia: arrestato

La denuncia è arrivata proprio il giorno di Natale per l'uomo. Il 25 dicembre la donna, accompagnata dalla figlia, è andata in ospedale per farsi medicare le ferite e denunciare il marito. A quel punto gli agenti della Sezione Volanti sono giunti sul luogo della segnalazione e sono andati nell'abitazione della donna per interrogare l'uomo. Il 49enne si era rifugiato a casa di una vicina, forse credeva che in questo modo non sarebbe stato trovato. Quando ha visto gli agenti era ancora in stato di agitazione e gli ha chiesto, per calmarsi, ‘un bricchetto di vino‘ che ovviamente non gli è stato dato. È stato invece arrestato e portato nel carcere di Civitavecchia, dove dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. La donna è stata dimessa dell'ospedale ed è potuta tornare nella sua abitazione.