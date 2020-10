Un bagno dentro la fontana del Moro di piazza Navona, in mutande e noncurante delle temperature più basse che da qualche giorno caratterizzano Roma. L'ennesima bravata ai danni di un monumento storico è stata compiuta da un ragazzo: dopo essersi tolto i vestiti, è entrato in acqua e si è subito dopo arrampicato in cima a una delle statue della fontana, rischiando di danneggiarla. A riprendere il tutto con il cellulare un complice del giovane, che filma l'amico mentre compie la goliardata, mandando gesti compiaciuti all'indirizzo della telecamera. Il tutto senza che nessuno si avvicini ad allontanare o fermare i due ragazzi, che agiscono indisturbati. Il video è stato in seguito diffuso su Instagram sulla pagina ‘Welcome to Favelas'

I bagni nelle fontane (che spesso finiscono con una multa)

Quello di tuffarsi o immergere i piedi dentro le fontane storiche della Capitale è una pratica molto frequente, soprattutto durante l'estate. Che si tratti di uno scherzo tra amici o volersi semplicemente rinfrescare in buonafede, ignari del fatto che il gesto può essere pesantemente sanzionato, tanti sono stati i casi analoghi, che hanno visto protagonisti cittadini o turisti spesso colti sul fatto dalle autorità.

Un bagno dentro la fontana del Moro è stato già fatto a inizio settembre da due ragazzi di 20 anni, che per una bravata sono entrati dentro l'acqua in mutande mentre un terzo amico riprendeva la scena. Ma proprio nel momento in cui sguazzavano all'interno della fontana, i due 20enni e il loro complice sono stati sorpresi dai carabinieri che transitavano in zona in quel momento. Inevitabile per loro una multa salata, pari a 600 euro.